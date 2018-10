USA und Kanada über neues Freihandelsabkommen einig

Nun ist es offiziell: Die USA und Kanada haben eine Einigung über die Fortführung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA erzielt. Mexiko wird in das "neue, modernisierte Handelsabkommen" eingebunden. Es soll USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) heißen, teilten die beiden Länder in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Nach Medienberichten soll USMCA u.a. einen deutlich besseren Zugang der USA zum kanadischen Milchmarkt beinhalten. Zudem soll es eine Zusatzvereinbarung geben, die Autoexporte in die USA deckelt.

US-Präsident Donald Trump hatte bis spätestens Mitternacht Ortszeit (06.00 MESZ) eine Einigung verlangt. Andernfalls wollte Trump nach Fristablauf die bereits mit Mexiko erreichte Vereinbarung vorantreiben und Kanada ausschließen. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau setzte kurz vor Auslaufen dieser Frist eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts an.

Trump hatte das Abkommen infrage gestellt und Neuverhandlungen durchgesetzt, weil er die größte Volkswirtschaft der Welt übervorteilt sah. Die USA und Mexiko erzielten bereits Ende August eine vorläufige Einigung für ein neues Handelsabkommen. Die beiden Staaten kündigten an, im Zweifel eine bilaterale Vereinbarung in Kraft zu setzen, falls bis zum Auslaufen der Frist in der Nacht zu Montag keine Einigung mit Kanada zustande komme.