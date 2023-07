USA und Jamaika nach Kantersiegen bei Gold Cup weiter

Die USA und Jamaika haben mit Kantersiegen den Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Gold-Cups fixiert. Die US-Amerikaner fegten am Sonntag in Charlotte über Trinidad und Tobago im dritten Gruppe-A-Spiel mit 6:0 hinweg, die Jamaikaner ließen St. Kitts und Nevis beim 5:0 in Santa Clara nicht den Funken einer Chance. Beide Teams schlossen die erste Turnierphase mit sieben Punkten ab. In Pool B fixierte Katar mit einem 1:0 gegen Gruppensieger Mexiko den zweiten Aufstiegsplatz.

Jesus Ferreira war mit einem lupenreinen Hattrick (14., 38., 45.+3) im US-Dress herausragend. Der 22-jährige Mittelstürmer des FC Dallas traf damit im zweiten Länderspiel in Folge dreifach und sicherte sich damit einen Eintrag in den Geschichtsbüchern, war das doch zuvor noch keinem US-Akteur gelungen. Nach 21 Einsätzen im Teamdress hält er bereits bei 14 Toren - zum dritten Mal gelangen ihm drei oder mehr Treffer in einer Partie.

Die restlichen Tore gingen auf das Konto von Cade Cowell (66.), Gianluca Busio (79.) und Brandon Vazquez (95.). Katars einzigen Treffer erzielte Hazem Shehata (27.). Die Katari wurden punktgleich vor Honduras Zweiter, Haiti wurde nach einer 1:2-Niederlage gegen Honduras einen Zähler dahinter nur Letzter.