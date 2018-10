USA und China streiten auch über Währung

Vor dem Treffen der G-20-Finanzminister im indonesischen Nusa Dua auf Bali bahnt sich ein neuer Streit zwischen den weltgrößten Volkswirtschaften China und USA an. US-Finanzminister Steven Mnuchin warnte am Mittwoch Peking vor einer Abwertung der chinesischen Währung, um sich Handelsvorteile zu verschaffen.

Der chinesische Yuan oder Renminbi hat in den vergangenen Monaten gegenüber dem US-Dollar etwa zehn Prozent seines Wertes verloren. Mnuchin erkannte an, dass es auch innerchinesische Gründe gibt, etwa ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum.

Am Rande des Jahrestreffens von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Nusa Dua (Indonesien) werden Mnuchin und Vertreter Chinas am Donnerstag beim Treffen der Finanzminister großer Industrie- und Schwellenländer (G-20) aufeinandertreffen. Mnuchin will dabei nach eigenen Angaben auch Handels- und Währungsthemen ansprechen.

Österreich gehört nicht zu den G-20-Staaten. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) vertritt allerdings im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes die Europäische Union beim G-20-Treffen auf Bali. Löger nimmt auch an der Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) teil. Er will in Indonesien unter anderem über Schuldenabbau reden. “Ohne strukturelle Reformen und Disziplin bei der Schuldenpolitik schaffen wir keine nachhaltige Fiskalpolitik. In besseren Zeiten müssen wir daher die Ausgaben im Auge behalten, um zukünftigen Risiken vorzubeugen”, erklärte Löger in einer Aussendung.