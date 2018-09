USA und China heizen Handelskonflikt mit neuen Zöllen an

Im Handelskrieg zwischen den USA und China verhängen beide Seiten am Montag neue Strafzölle. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will um 06.00 MESZ neue massive Strafzölle gegen chinesische Importe in Kraft setzen. Peking will zeitgleich mit Vergeltungszöllen antworten.

Die neuen US-Zölle betreffen chinesische Waren im Gesamtwert von rund 200 Milliarden Dollar (170 Milliarden Euro). Peking antwortet darauf mit Zöllen auf US-Importe im Gesamtwert von 60 Mrd. Dollar. Bereits in den vergangenen Monaten waren die beiden größten Volkswirtschaften mit Strafzöllen gegeneinander vorgegangen. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor und droht bereits mit dem nächsten Eskalationsschritt. Der Konflikt schürt weltweit Ängste vor einem Konjunktureinbruch.