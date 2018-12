USA und China einigen sich im Handelsstreit auf Burgfrieden

Nach Monaten der Feindseligkeiten im grenzüberschreitenden Handel haben China und die USA eine Art Waffenstillstand beschlossen. Von einem freundschaftlichen Verhältnis sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt beim Handel aber noch weit entfernt.

Die USA und China haben eine vorläufige Einigung in ihrem seit Monaten laufenden Handelskrieg erzielt. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen CGTN am Samstag nach dem Abendessen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Anschluss an den G-20-Gipfel in Buenos Aires. Demnach sollen keine zusätzlichen Zölle nach dem 1. Jänner erhoben und die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten fortgesetzt werden. Das Weiße Haus kündigte eine Stellungnahme an.