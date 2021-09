USA suchen Schulterschluss mit Indien, Japan und Australien

Die USA suchen angesichts der wachsenden Rivalität mit China den Schulterschluss mit drei weiteren Anrainern der Indopazifik-Region. US-Präsident Biden empfing am Freitag (Ortszeit) die Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien zu einem Gipfeltreffen im Weißen Haus. Ohne China namentlich zu erwähnen, bekannten sich die vier Staaten der sogenannten Quad-Gruppe zu einem "freien und offenen" Indopazifik-Raum.

"Wir liberalen Demokratien glauben an eine Weltordnung, die Freiheit fördert, und wir glauben an einen freien und offenen Indopazifik, weil wir wissen, dass so eine starke, stabile und erfolgreiche Region entsteht", sagte der australische Premierminister Scott Morrison.