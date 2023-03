USA sondieren Bereitschaft zu China-Sanktionen

Die USA sondieren nach Angaben von Insidern bei engen westlichen Verbündeten die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen China. Dabei gehe es um Maßnahmen für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze, sagten mehrere Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Sondierungen seien noch in einem frühen Stadium und betreffen vor allem die G7-Gruppe der führenden Industrienationen.

Zu den G7 gehören neben den USA Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien. Um welche Sanktionen genau es gehen könnte, blieb offen. Die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg dürfte auch Thema beim Treffen von US-Präsident Joe Biden mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Washington sein.

Das US-Finanzministerium, das bei der Verhängung von Sanktionen federführend ist, wollte sich am Mittwoch nicht zu den Angaben äußern. Die USA hatten in den vergangenen Wochen wiederholt erklärt, China erwäge Waffenlieferungen an Russland. Die Regierung in China hat das zurückgewiesen.