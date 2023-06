USA sind wieder UNESCO-Mitglied

Nach mehrjähriger Abwesenheit sind die USA wieder Mitglied der UNO-Kulturorganisation UNESCO. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte am Freitag bei einer Sondersitzung für die Wiederaufnahme, wie die Organisation an ihrem Sitz in Paris mitteilte. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte den Austritt der USA aus der UNESCO beschlossen, der 2018 in Kraft trat. UNESCO-Chefin Audrey Azoulay erklärte die Wiederaufnahme der Mitgliedschaft der USA zu einer ihrer Prioritäten.

Für die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation bedeutet der Wiedereintritt der USA in erster Linie eine deutliche Verbesserung ihrer finanziellen Lage. Bereits 2011 hatten die USA ihre Beitragszahlungen eingestellt, die 22 Prozent des UNESCO-Haushaltes ausmachten. Hintergrund war ein Streit über die Anerkennung Palästinas als Vollmitglied der Kulturorganisation. Sowohl Israel als auch die USA verließen die UNESCO letztlich aus diesem Grund.