USA: Russland exekutiert Soldaten bei Befehlsverweigerung

Den USA zufolge werden russische Soldaten offenbar bei Befehlsverweigerung vom russischen Militär exekutiert. "Wir haben Informationen, dass das russische Militär tatsächlich Soldaten exekutiert hat, die sich weigerten, Befehle zu befolgen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Reportern. Seitens Moskaus gab es dazu vorerst keine Stellungnahme.

Der US-Botschafterin in der Ukraine zufolge hat unterdessen das Training für ukrainische Piloten in den USA an F-16-Kampfjets begonnen. "Ukrainische Piloten trainieren jetzt mit der Arizona Air National Guard an F-16-Jets", schrieb Botschafterin Bridget Brink auf X, früher Twitter. Dies sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung.