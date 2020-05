USA liefern Torpedos nach Taiwan

Kurz nach der Vereidigung von Taiwans prononciert pekingkritischer Präsidentin Tsai Ing-wen für eine zweite Amtszeit hat die US-Regierung die Genehmigung eines neuen Rüstungsdeals mit Taipeh bekanntgegeben. Geliefert werden 18 schwere US-Torpedos zum Preis von insgesamt 180 Millionen Dollar (164 Millionen Euro), wie das Außenministerium in Washington am Mittwoch mitteilte.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking rief die Vereinigten Staaten auch sogleich dazu auf, alle militärischen Verbindungen zu Taiwan zu kappen, um weiteren Schaden von den chinesisch-amerikanischen Beziehungen abzuwenden.

Tsai war am Mittwoch für eine zweite Amtszeit vereidigt worden. In ihrer Vereidigungsrede forderte sie Peking zum Dialog und zur friedlichen Koexistenz auf. Peking wies das Gesprächsangebot umgehend zurück und übte zudem scharfe Kritik an US-Außenminister Mike Pompeo, der Tsai zur Vereidigung gratuliert hatte.