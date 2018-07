USA haben laut China einen Handelskrieg begonnen

China wirft den USA im Handelsstreit Kriegstreiberei vor. Die Volksrepublik und die USA hätten Gespräche geführt und diese seien gut vorangekommen, doch die Regierung in Washington habe das ignoriert und einen Handelskrieg angezettelt, sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Donnerstag. "Die Vereinigten Staaten haben den Krieg begonnen."

Die USA seien ein Rüpel (“bully”), dem man “die Waffe” abnehmen müsse. China werde sich verteidigen, kündigte der Minister vor Journalisten am Sitz der Welthandelsorganisation WTO in Genf an.