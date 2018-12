USA: Gespräch mit Xi über Handelskonflikt lief "sehr gut"

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben in Buenos Aires mehr als zwei Stunden über Auswege aus dem Handelsstreit zwischen ihren Ländern beraten. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sprach am Samstagabend im Anschluss von einem "sehr guten" Gespräch.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte in Buenos Aires die Hoffnung, dass das Treffen zwischen Trump und Xi “Lösungen” bringe. “Denn wir alle, das merken wir, sind indirekt davon beeinflusst, wenn die chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht so reibungsfrei laufen, wie eine Weltordnung das braucht”, sagte Merkel. Die Kanzlerin war am Rande des G-20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt sowohl mit Trump als auch mit Xi zusammengekommen.