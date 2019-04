USA geloben nach Auftauchen von Baghdadi-Video Sieg über IS

Die USA haben nach der Verbreitung des ersten Videos mit IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi seit fünf Jahren betont, die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" dauerhaft besiegen zu wollen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Montag, die "Terroristen" würden bezwungen. Jeder Anführer der Miliz, der noch am Leben sei, werde zur Verantwortung gezogen.

Auch wenn Baghdadi noch am Leben sei: Der IS habe mit seiner territorialen Niederlage im Irak und in Syrien einen “vernichtenden strategischen und psychologischen Schlag” erlitten, sagte der Sprecher. Sein sogenanntes Kalifat sei zusammengebrochen.