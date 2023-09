USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September

US-Vizepräsidentin Harris bei Gedenkfeier in New York

US-Vizepräsidentin Harris bei Gedenkfeier in New York ©APA/AFP

22 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben die Menschen in den USA am Montag mit zahlreichen Veranstaltungen der Opfer gedacht. Bei einer Gedenkfeier in New York lasen Angehörige die Namen der rund 3000 bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Menschen vor. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und New Yorks Bürgermeister Eric Adams nahmen an der Veranstaltung teil.

US-Präsident Joe Biden wollte am späteren Nachmittag (Ortszeit, geplant ab 2245 MESZ) auf der Rückreise vom G20-Gipfel in Indien im US-Bundesstaat Alaska eine kurze Gedenkrede halten.

Am 11. September 2001 waren bei dem bisher schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3.000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen hatten drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab.