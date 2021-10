USA fordern Nordkorea zum Einstellen von Raketentests auf

Pjöngjang hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet

Pjöngjang hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet ©APA/AFP

Die USA haben Nordkorea erneut aufgefordert, die "kontraproduktiven" Raketentests einzustellen, und zum Dialog aufgerufen. Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, beriet sich am Sonntag mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Noh Kyu-duk in Seoul. Er bezeichnete den jüngsten Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea als "Provokation" und forderte ein Ende der "beunruhigenden und kontraproduktiven" Raketentests.

Er hoffe, dass Nordkorea "positiv auf unsere Bemühungen reagieren wird", sagte Kim vor Journalisten. Am Dienstag hatte Pjöngjang den erfolgreichen Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete gemeldet. Der UNO-Sicherheitsrat hatte daraufhin eine Dringlichkeitssitzung angesetzt. Zahlreiche Länder kritisierten den erneuten Test mit scharfen Worten.

Pjöngjang hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet und damit weltweit Besorgnis ausgelöst. Das international weitgehend isolierte Land steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UNO-Sanktionen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte Gesprächsangebote der USA Ende September zurückgewiesen und Washingtons Erklärungen als "billigen Trick" bezeichnet.