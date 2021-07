USA feiern Unabhängigkeit 1776 und "Corona-Unabhängigkeit"

Die USA feiern am Sonntag ihren Unabhängigkeitstag. US-Präsident Joe Biden wird am sogenannten Independence Day vor dem Weißen Haus rund tausend Gäste zu einem großen Grillfest empfangen und eine Rede halten. Am Abend gibt es in der Hauptstadt Washington und in vielen anderen US-Städten große Feuerwerke. Biden will an dem Nationalfeiertag, der an die Unabhängigkeitserklärung der USA vom 4. Juli 1776 erinnert, auch die "Unabhängigkeit" vom Coronavirus feiern.

Die USA hatten im Kampf gegen die Pandemie in den vergangenen Monaten große Fortschritte erzielt, die eine weitgehende Rückkehr zur Normalität ermöglichten. Die Infektions- und Todeszahlen sind deutlich zurückgegangen, mehr als 181 Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat mindestens eine Impfdosis erhalten. Allerdings wurde Bidens Ziel verfehlt, dass bis zum 4. Juli 70 Prozent der Erwachsenen ihre erste Dosis erhalten haben. Derzeit liegt der Anteil bei rund 67 Prozent.