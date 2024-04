USA erwarten Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel

Nach dem mutmaßlich von Israels Armee durchgeführten Luftangriff auf ein Gebäude der Botschaft des Iran in Damaskus mit mehreren Toten erwarten die USA einen iranischen Vergeltungsschlag. Der Sender CBS berichtete am Freitag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, zwar seien das Ziel und der Zeitpunkt des erwarteten Angriffs unbekannt. Man gehe aber davon aus, dass eine Attacke auf eine diplomatische Einrichtung Israels bis zum Ende des Ramadan nächste Woche denkbar sei.

Beim Sender CNN hieß es am Freitag unter Berufung auf einen hochrangigen US-Regierungsvertreter, die USA bereiteten sich aktiv auf einen "erheblichen" Angriff in der nächsten Woche vor. Ranghohe US-Regierungsvertreter hielten demnach einen Vergeltungsschlag für unvermeidlich. Diese Annahme werde auf israelischer Seite geteilt. Beide Regierungen bereiteten sich dem Vertreter zufolge mit Hochdruck auf einen iranischen Angriff vor, "der auf unterschiedliche Weise verlaufen könnte". Sowohl Ziele der USA als auch der Israelis könnten ins Visier genommen werden. Beide Regierungen wüssten jedoch nicht, "wann und wie der Iran einen Gegenschlag plant".

Bei dem Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus waren am Montag zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Der Iran kündigte daraufhin Vergeltung an, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu drohte wiederum für den Fall eines Angriffs des Irans auf sein Land mit Konsequenzen. Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht, sie werden mächtiger eingeschätzt als die regulären Streitkräfte.