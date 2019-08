USA erwägen Verkauf von Anleihen mit 100 Jahren Laufzeit

Die Vereinigten Staaten ziehen laut US-Finanzminister Steven Mnuchin die Platzierung extrem lang laufender Staatsanleihen in Betracht. Anleihen mit Laufzeiten von 50 bis 100 Jahren seien eine "sehr ernsthafte Erwägung", sagte Mnuchin am späten Mittwochabend dem Fernsehsender Bloomberg TV.

Derzeit beträgt die längste Laufzeit amerikanischer Staatsanleihen 30 Jahre. Aufgrund seiner Größe ist die Bedeutung des US-Anleihemarkts für das internationale Finanzsystem von herausragender Bedeutung. Kaum ein Investor, der größere Summen in halbwegs sicheren Wertpapieren anlegen möchte, kommt an amerikanischen Staatsanleihen vorbei. Zahlreiche Versicherungen, Pensionsfonds oder Vermögensverwalter besitzen die Papiere.

Wie Mnuchin andeutet, dürfte ein Grund für die Erwägungen der US-Regierung das derzeit rekordniedrige Zinsniveau in den USA sein. Vor wenigen Tagen ist der Kapitalmarktzins für 30-jährige US-Anleihen erstmals unter die Marke von zwei Prozent gefallen. So sank die Verzinsung des 30-jährigen Bonds zeitweise auf 1,906 Prozent und war damit so niedrig wie nie zuvor. Sie liegt damit unter dem Leitzins der US-Notenbank (Fed). Die Rendite der zehnjährigen Papiere ist weiter unter die der zweijährigen Titel gefallen. Diese sogenannte inverse Zinskurve gilt als Vorbote einer Rezession.