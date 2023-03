USA ermittelt wegen Sanktionen angeblich gegen CS und UBS

Die Credit Suisse (CS) und die UBS sollen zu einer Gruppe von Banken gehören, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstagabend zufolge sollen Mitarbeitende der beiden Banken russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Die Agentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

In Österreich steht vor allem die Raiffeisen Bank International (RBI), die nach wie vor in Russland tätig ist, im Fokus der US-Behörden. Bereits im Jänner war bekannt geworden, dass sie ein Schreiben der US-Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) erhalten habe. Laut der Bank seien die Fragen der OFAC "allgemeiner Natur" gewesen und hätte vor allem das Ziel, das Zahlungsverkehrsgeschäft und die damit verbundenen Prozesse der RBI im Lichte der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Russland und die Ukraine zu klären.