USA erlassen weitere Zölle gegen China über 200 Mrd. Dollar

Die US-Regierung legt im Handelsstreit mit China nach und erlässt weitere Zölle auf Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar (169,65 Mrd. Euro) im Jahr. Für die Importe würden zusätzliche Abgaben von zehn Prozent fällig, kündigte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Dienstag (Ortszeit) an.

Die Strafzölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter. Aus Regierungskreisen in Washington verlautete, die Liste mit den entsprechenden Produkten sei noch nicht endgültig, weil die Öffentlichkeit angehört werden solle. Das Verfahren nimmt demnach zwei Monate in Anspruch.