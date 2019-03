USA drohen Maduro mit neuen Sanktionen

Die USA drohen mit neuen Sanktionen gegen Venezuelas Präsident Nicolas Maduro. Die US-Regierung prüfe weitere Strafmaßnahmen, um den Zugriff auf Maduros finanzielle Mittel zu verstärken und seinem Regime das nötige Geld für einen Machterhalt zu entziehen, sagte US-Sicherheitsberater John Bolton dem TV-Sender Fox Business Network am Dienstag.

Der von den USA unterstützte Oppositionsführer Juan Guaido will mit Streiks im Öffentlichen Dienst den Druck auf Maduro erhöhen. “Angestellte im öffentlichen Dienst, Arbeiter und Gewerkschaften werden nicht weiter mit einem Regime zusammenarbeiten, das sie einsperrt und verfolgt”, sagte Guaido bei einem Treffen mit Gewerkschaftern in Caracas.

Die Nationalversammlung werde am Mittwoch Treffen mit Vertretern des öffentlichen Dienstes beginnen, teilte Guaido bei Twitter mit. Er versprach Gewerkschaftsvertretern eine Amnestie für Mitarbeiter, die sich gegen Staatschef Maduro stellten. Der Interimspräsident hatte zuvor der Armee eine ähnliche Amnestie zugesagt. Seitdem haben sich Hunderte Soldaten ins Nachbarland Kolumbien abgesetzt.

Guaido, der sich am 23. Jänner zum Interimspräsidenten erklärt hatte, war am Montag nach einer eineinhalbwöchigen Auslandsreise in seine Heimat zurückgekehrt. Wegen eines Ermittlungsverfahrens und einer Ausreisesperre droht ihm dort eine Festnahme.