USA drängen Serbien zur Freilassung von Kosovo-Polizisten

Ein Vertreter der US-Regierung hat Serbien aufgefordert, drei inhaftierte Polizisten aus dem Nachbarland Kosovo freizulassen. Die Beamten hätten die Grenze nicht absichtlich überquert und es sei wahrscheinlich, dass sie aus dem Kosovo entführt worden seien oder "versehentlich die Grenze überquert" hätten, sagte der stellvertretende US-Außenminister Gabriel Escobar am Donnerstag gegenüber Journalisten.

Ein serbisches Gericht ordnete am Freitag jedoch die weitere Inhaftierung und Untersuchung der drei Kosovo-Polizisten an, die diese Woche in einem Grenzgebiet festgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft in der südwestlichen serbischen Stadt Kraljevo erklärte, sie habe die drei Polizisten der unerlaubten Herstellung, des Besitzes, des Tragens und des Handels mit Waffen und Sprengstoffen angeklagt.