USA demonstrieren Stärke im Handelsstreit mit China

US-Vizepräsident Mike Pence fordert von China ein stärkeres Entgegenkommen im Handelsstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt. Andernfalls würden die USA ihre Schutzzölle beibehalten oder sogar ausweiten, warnte Pence am Samstag auf dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Papua-Neuguinea.

Ähnliche Töne schlug Australiens Ministerpräsident Scott Morrison an. “Wir sind Zeugen eines zunehmenden Handelsprotektionismus, der mit Finanzmarktschwankungen in einigen Schwellenländern einhergeht”, sagte er. “Unsere Aufgabe ist es jetzt, für die ökonomischen Werte einzustehen, an die wir glauben, und zu zeigen, wie sie funktionieren.”