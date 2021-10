USA: Deal im Streit mit der EU um Stahl- und Aluminiumzölle

Die EU und die USA haben sich auf die vorläufige Beilegung ihres jahrelangen Streits um amerikanische Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verständigt.

Das erklärten beide Seiten am Samstagabend am Rande des Gipfeltreffens der führenden Industrie-und Schwellenländer in Rom (G20). US-Angaben zufolge sieht die Grundsatzeinigung vor, dass die EU-Staaten künftig bestimmte Mengen der Werkstoffe zollfrei in die USA gebracht werden dürfen.