USA dank Elferschießen-Sieg im Gold-Cup-Semifinale

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat vor allem dank Torhüter Matt Turner das Semifinale des Gold Cup erreicht. Das US-Team setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Cincinnati gegen Kanada im Elfmeterschießen 3:2 durch, der bei Arsenal unter Vertrag stehende Turner hielt dabei zwei Versuche der Kanadier. Nach 120 Minuten war es im Viertelfinale 2:2 gestanden, nach 90 Minuten 1:1. Der vierte Halbfinalist ist Jamaika, das gegen Guatemala 1:0 gewann.

Den einzigen Treffer der Partie in Arlington im US-Bundesstaat Texas erzielte Amari'i Bell. Jamaika trifft nun am Mittwoch in Las Vegas auf Mexiko, während es die Titelverteidiger aus den Vereinigten Staaten in San Diego mit Panama zu tun bekommen.