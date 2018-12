USA-China-Handelsgespräche ab 7. Jänner - Medien

Eine US-Delegation wird einem Medienbericht zufolge in der Woche ab dem 7. Jänner nach Peking reisen, um Handelsgespräche mit chinesischen Regierungsvertretern zu führen. Die Gruppe werde vom stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish angeführt, berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Vertreter der USA und China hätten in den vergangenen Wochen bereits miteinander telefoniert. Beim Büro des Handelsbeauftragen und beim Finanzministerium war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hatten Anfang Dezember am Rande des G-20-Gipfels in Buenos Aires vereinbart, die ursprünglich für Anfang Jänner anstehende nächste Runde von Strafzöllen für 90 Tage auf Eis zu legen und sich in dieser Zeit um eine Lösung des Handelsstreits zu bemühen. Die USA und China hatten sich bereits gegenseitig mit Zöllen überzogen.