USA blockieren weiter Kernstück der WTO

Bei internationalen Handelsstreitigkeiten über Zölle und Subventionen gibt es seit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) ein anerkanntes Verfahren zur Streitschlichtung. Diesem Verfahren droht jetzt ein Stillstand: die USA blockieren seit Jahren die Ernennung neuer Berufungsrichter. Ihre Zahl war bereits von 7 auf 3 geschrumpft. Am 10. Dezember endet das Mandat von 2 weiteren Richtern.

Damit fällt ein zentrales Element der Streitschlichtung aus. "Der WTO droht die größte Krise seit ihrer Gründung 1995", schreibt die Stiftung Wissenschaft und Politik in einer Analyse, die der dpa am Mittwoch vorlag. Das Problem könnte "letztlich zur Auflösung der bestehende Welthandelsordnung führen".

Leider gebe es keine Einigung auf eine Verlängerung der Mandate, berichtete der als Vermittler tätige neuseeländische WTO-Botschafter David Walker am Dienstag in Genf. Lediglich die Dispute, bei denen die Anhörungen schon stattfanden, sollen noch abgeschlossen werden.

Das Streitschlichtungsverfahren gilt als größte Errungenschaft der WTO. Alle 164 Mitglieder beugen sich den Entscheidungen. In einem der langwierigsten Fälle durch alle Instanzen unterlag etwa die EU im Streit um rechtswidrige Airbus-Subventionen und muss deshalb seit Oktober milliardenschwere US-Strafzölle hinnehmen. Etwa bei zwei Drittel aller Fälle rufen WTO-Mitglieder das Berufungsgremium an.

Die WTO-Mitglieder könnten sich ohne die USA auf eine Fortsetzung der bisherigen Praxis einigen, meint die Stiftung Wissenschaft und Politik in ihrer Analyse. Dafür würde aber der in der WTO nötige Konsens gebrochen. Die US-Regierung hat gedroht, ihre finanziellen Beiträge dann zu reduzieren, und Trump sprach in anderem Zusammenhang auch schon davon, die WTO ganz zu verlassen. Möglicherweise müsse die EU bei Handelsdisputen eine Streitschlichtung künftig bilateral oder durch ihre regionalen Handelsabkommen regeln, so die Stiftung.