USA bieten Mexiko eine Millionensumme für Migrantenabschiebung

So versucht US-Präsident Trump die Einwanderung aus Mexiko zu stoppen ©APA (AFP)

Die USA haben Mexiko eine Millionensumme angeboten, um Migranten aus Mittelamerika in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die mexikanische Regierung prüfe den Vorschlag, teilten das Außen- und das Innenministerium in Mexiko-Stadt am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Das Vorhaben ist der jüngste Schritt der Trump-Regierung, um die Einwanderung aus Mexiko zu stoppen und bisher Eingwanderte zurückzuführen.

17 Milionen Euro für Mexiko Medienberichten zufolge will die Regierung von US-Präsident Donald Trump rund 20 Millionen Dollar (rund 17 Millionen Euro) bereitstellen, damit tausende Migranten aus mittelamerikanischen Ländern wie El Salvador, Guatemala oder Nicaragua, zunächst nach Mexiko und dann in ihre Heimatländer abgeschoben werden.

Laut einem Bericht der “New York Times” hat die US-Regierung den Kongress darüber informiert, dass Millionen Hilfsgelder an Mexiko fließen sollen, damit das Land Flug- und Bustickets für 17.000 Migranten ohne Papiere zahlt. Jedes Jahr kommen nach Angaben der UNO mehr als eine halbe Million Migranten nach Mexiko, um von dort aus weiter in die USA zu reisen. Die meisten kommen aus Mittelamerika, wo sie vor Armut und Kriminalität fliehen.