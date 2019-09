USA bei Basketball-WM auf Viertelfinalkurs

Die US-Basketballer liegen bei der WM in China klar auf Viertelfinalkurs. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag in Shenzhen dank einer starken Defensive mit 69:53 gegen Griechenland durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

Im zweiten Spiel der Zwischenrundengruppe überraschte Tschechien bei seiner WM-Premiere weiter und startete mit einem 93:71-Sieg über das bisher ungeschlagene Brasilien in die zweite Turnierphase. Alle vier Teams besitzen noch Chancen auf das Weiterkommen.

Bereits fix ihren Viertelfinalplatz gebucht haben Frankreich und Australien. Die Franzosen setzten sich im Duell zweier Medaillenkandidaten mit 78:75 gegen Litauen durch. Australien hatte beim 82:76 gegen den Außenseiter Dominikanische Republik große Mühe.