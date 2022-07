US-Wirtschaft fällt in die Rezession

Die US-Wirtschaft setzt ihre Talfahrt überraschend auch im Frühjahr fort und gleitet damit in eine Rezession ab. Die Wirtschaftsleistung (BIP) ging im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Donnerstag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten hingegen mit einem Wachstum um 0,5 Prozent gerechnet.

Bereits im ersten Jahresviertel war das Bruttoinlandsprodukt um 1,6 Prozent gesunken. Die Wirtschaft ist damit in eine sogenannte technische Rezession abgerutscht. Davon sprechen Experten, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge schrumpft.

Zwar zeigte sich der Arbeitsmarkt in den USA zuletzt weiter stark. Das Job-Wachstum lag im Schnitt in der ersten Jahreshälfte pro Monat bei 456.700 Stellen. Doch die Gefahr eines Abschwungs ist größer geworden. Im Hausbau und bei Hausverkäufen sind bereits Anzeichen von Schwäche zu erkennen. Zudem gingen die Bauinvestitionen deutlich zurück, dazu kommt ein starker Lagerabbau. Außerdem hat sich in den vergangenen Monaten das Verbrauchervertrauen abgeschwächt und auch die Stimmung in der Wirtschaft hat bereits nachgelassen.