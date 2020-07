US-Verfassungsrichterin Ginsburg aus Krankenhaus entlassen

Ruth Bader Ginsburg, eine 87-jährige Richterin am Obersten Gericht der USA, ist nach einem Tag im Krankenhaus wieder entlassen worden. Sie sei zuhause und es gehe ihr gut, erklärte eine Sprecherin des Supreme Courts am Mittwoch auf Anfrage. Weitere Einzelheiten zu Ginsburgs Genesung nannte sie nicht.

Ginsburg war am Dienstag wegen des Verdachts auf eine Infektion zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus in Baltimore aufgenommen worden. Sie bekomme intravenös Antibiotika und werde "einige Tage" im Krankenhaus bleiben, hatte das Gericht erklärt.