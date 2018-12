US-Verbündete dringen in syrische IS-Bastion vor

Bei heftigen Kämpfen im Osten Syriens sind von den USA unterstützte Truppen in eine der letzten Bastionen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in dem Land vorgedrungen. Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten nahe der Grenze zum Irak ein Wohnviertel der Stadt Hajin eingenommen, sagte ein Sprecher der US-Verbündeten am Freitag.

Die Kämpfe gehen demnach weiter. Schlechtes Wetter und Nebel behinderten den Vormarsch, erklärte der SDF-Sprecher.

Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen seit Anfang der Woche auf beiden Seiten insgesamt fast 80 Kämpfer ums Leben. Die Luftangriffe auf die Sunnitenmiliz seien die schwersten seit Beginn der Operation in September.

Die syrische Staatsagentur SANA meldete, bei Bombenangriffen der internationalen Koalition seien in Hajin acht Zivilisten getötet worden. Für die Angaben gab es von anderer Seite keine Bestätigung.

Der IS hat in Syrien den größten Teil seines einstigen Herrschaftsgebietes verloren. Die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition unterstützt die SDF mit Luftangriffen in ihrem Kampf gegen die IS-Kämpfer.