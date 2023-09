US-Top-Republikaner will mit neuem Plan Shutdown verhindern

Kurz vor einem drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte hat der Top-Republikaner Kevin McCarthy einen neuen Versuch angekündigt, der im letzten Moment einen sogenannten Shutdown verhindern soll. "Wir werden eine saubere Überbrückungsfinanzierung auf den Tisch legen, um die Regierung für 45 Tage offen zu halten", kündigte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Samstag an. Das solle Zeit geben, um sich auf einen richtigen Bundeshaushalt zu einigen.

Es ist völlig offen, ob McCarthy für den Übergangshaushalt überhaupt Unterstützung in den eigenen Reihen hat. Die Radikalen in seiner Partei hatten sich zuletzt gegen einen anderen Entwurf gestellt, der bereits deutliche Einsparungen enthielt. Es ist unklar, was sie eigentlich konkret fordern - die Fraktion im Repräsentantenhaus ist völlig zersplittert. Selbst wenn McCarthy von seinen Parteikollegen genug Unterstützung für seinen neuen Entwurf bekommen würde, ist es mehr als fraglich, dass dieser den Senat passieren würde. Dort haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden die Mehrheit. Hinzu kommt, dass die Zeit eigentlich zu knapp ist. McCarthys neuer Entwurf könnte auch einfach nur dazu dienen, am Ende den Demokraten die Schuld für einen Shutdown in die Schuhe zu schieben.