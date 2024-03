US-Sender: Israel will Treffen mit USA zu Rafah neu ansetzen

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einem Medienbericht zufolge das US-Präsidialamt um einen neuen Termin für Gespräche über Rafah gebeten. Der US-Sender NBC berichtet unter Berufung auf US-Kreise, beide Seiten arbeiteten nun daran. Eine Stellungnahme Israels lag nicht vor. Eine entsprechende Delegationsreise in die USA war von Israel abgesagt worden, weil die US-Regierung kein Veto gegen eine UN-Resolution zu einer Feuerpause eingelegt hatte.

Am Mittwoch erklärte Netanyahu, damit habe der radikal-islamischen Hamas signalisiert werden sollen, dass Israel sich nicht internationalem Druck beuge. Die USA lehnen eine geplante israelische Offensive in Rafah ab. Die Islamistenorganisation sei nach der jüngsten Resolution des Weltsicherheitsrats überzeugt davon, dass internationaler Druck Israel daran hindern werde, die Geiseln zu befreien und die Hamas im Gazastreifen zu zerstören, sagte Netanyahu am Mittwoch nach Angaben seines Büros.