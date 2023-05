US-Schuldenstreit: McCarthy erwartet keine Insolvenz

Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hat der republikanische Gegenspieler von Präsident Joe Biden mit Blick auf einen drohenden Zahlungsausfall vorerst Entwarnung gegeben. "Ich denke, am Ende wird es nicht zu einem Zahlungsausfall kommen", erklärte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Mittwoch im Gespräch mit dem Sender CNBC. Auch von den Demokraten kamen ähnliche Signale.

McCarthy hatte sich bereits nach dem Krisentreffen mit Biden optimistisch gezeigt, dass eine Lösung bis zum Ende der Woche möglich sei. Allerdings müsse in einer sehr kurzen Zeit noch sehr viel erledigt werden. Das weniger als eine Stunde dauernde Treffen habe die Grundlage für weitere Verhandlungen gelegt. Dem Präsidialamt zufolge war Biden ebenfalls zuversichtlich, dass noch eine Einigung erzielt werden könne. Auch er erklärte, dass viel Arbeit zu leisten sei. Ein Streit über die Schuldenobergrenze ist in den USA zwar vergleichsweise häufig und oft kam es zu Einigungen in letzter Minute. Doch dieses Mal machten die extrem verhärteten Fronten zwischen den Parteien und die relativ kurze verbleibende Zeit für einen Kompromiss die Anleger nervös. Biden will zwar trotz des Streits am Mittwoch zum G-7-Gipfel nach Japan reisen. Anschließend will er jedoch bereits am Sonntag wieder in die USA zurückkehren. Geplante Reisen nach Australien und Papua-Neuguinea wurden gestrichen.