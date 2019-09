US-Sanktionen gegen iranisches Schifffahrts-Netzwerk

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran weiter verschärft. Das US-Finanzministerium verhängte Strafmaßnahmen gegen ein angebliches "Netzwerk" für Schiffslieferungen von iranischem Öl, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Kontrolliert werde dieses Netzwerk von den Al-Kuds-Brigaden, der Elitetruppe der iranischen Revolutionsgarden.

Das Netzwerk habe Millionen von Barrel Öl an die Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad geliefert. Wenige Stunden vor Bekanntgabe der neuen US-Sanktionen hatte der iranische Präsident Hassan Rouhani angekündigt, dass sein Land einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 vollziehen werde. Einzelheiten sollten noch am Mittwoch oder am Donnerstag bekanntgegeben werden.