Zwischen den USA und China ist ein Streit um Pekings angebliche militärische Ambitionen in Kambodscha entbrannt. Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen ein chinesisches Unternehmen, das im kambodschanischen Dara Sakor ein Milliardenprojekt mit einem großen Flughafen und Tiefseehafen entwickelt. Nach US-Vermutungen könnte das Projekt auch vom chinesischen Militär genutzt werden.

Die Union Development Group (UDG) wurde auf eine schwarze Liste gesetzt und ihr Eigentum in den USA eingefroren. Die chinesische Regierung protestierte scharf. Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch von "unbegründeten Vorwürfen". Die USA benutzten Vorwände, "um mit der bösen Ansicht, China einzudämmen und zu unterdrücken, illegalerweise Strafmaßnahmen gegen chinesische Unternehmen zu verhängen". Die USA betrieben selbst Hunderte von Militärbasen in der Welt. "Die Scheinheiligkeit ist widerlich."