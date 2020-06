US-Regierung will "Obamacare" kippen: Protest der Demokraten

Die US-Regierung will die Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama von der Justiz kippen lassen: Am Donnerstag (Ortszeit) beantragte das Justizministerium beim Obersten Gerichtshof die formale Abschaffung von "Obamacare". Die oppositionellen Demokraten verurteilten den Schritt. "Obamacare" ermöglichte es erstmals Millionen US-Bürgern, eine bezahlbare Krankenversicherung abzuschließen.

In den USA haben mindestens 27,5 Millionen Bürger keine Krankenversicherung. Hinzu kommen Millionen weitere, die in der Coronakrise arbeitslos wurden und deshalb ihren Krankenversicherungsschutz verloren. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA steigt derzeit stark an. Die US-Gesundheitsbehörde CDC meldete am Donnerstag fast 40.000 Neuinfektionen binnen eines Tages.