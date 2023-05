US-Rapper 50 Cent ab Juli auf Welttournee

50 Cent feiert 20 Jahre "Get Rich or Die Tryin'"

50 Cent feiert 20 Jahre "Get Rich or Die Tryin'" ©APA/dpa

50 Cent feiert 20 Jahre "Get Rich or Die Tryin'" ©APA/dpa

Der US-Rapper 50 Cent hat eine Welttournee angekündigt. Anlass der "The Final Lap Tour" sei das 20-jährige Jubiläum seines Debütalbums "Get Rich or Die Tryin'", teilte der Veranstalter Live Nation am Freitag in Frankfurt mit. Mit dem Album war 50 Cent 2003 der Durchbruch gelungen, es verkaufte sich mehrere Millionen Mal. 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt.

Der Musiker wird bei allen Terminen von seinem langjährigen Freund und Special Guest Busta Rhymes unterstützt, wie der Veranstalter mitteilte. Die Jubiläumstournee startet am 22. Juli in Salt Lake City und führt im Herbst auch in zahlreiche europäische Länder. In Wien ist derzeit laut Website des Künstlers kein Auftritt geplant.

(S E R V I C E - )