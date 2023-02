US-Präsident Biden laut Arzt uneingeschränkt amtsfähig

US-Präsident Joe Biden ist nach Angaben seines Arztes bei guter Gesundheit und uneingeschränkt amtsfähig. "Präsident Biden ist weiterhin ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann, der in der Lage ist, erfolgreich die Pflichten des Präsidentenamtes auszüben", schreibt Bidens Leibarzt Kevin O'Connor in einem am Donnerstag vom Weißen Haus veröffentlichten Gesundheitszeugnis.

Der Arzt bescheinigt dem US-Demokraten auch einen gesunden Lebensstil: "Der Präsident konsumiert keine Tabak-Produkte, trinkt keinen Alkohol und treibt weiterhin mindestens fünf Mal pro Woche Sport." Das fünfseitige Schreiben führt aber auch einige gesundheitliche Probleme auf, unter anderem einen steifen Gang und häufiges Räuspern und Husten.

Biden, der eine erneute Präsidentschaftskandidatur erwägt, hatte sich am Vormittag einem umfassenden Gesundheitscheck unterzogen. Das letzte Gesundheitszeugnis hatte das Weiße Haus im November 2021 vorgelegt. Im vergangenen Sommer erkrankte der Präsident an Covid.