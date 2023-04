US-Pharmariese gibt Wiener Start-up Milliardenspritze

Der US-Pharmakonzern Merck (MSD) investiert in den kommenden Jahren bis zu 2,55 Mrd. Dollar (rund 2,3 Mrd. Euro) in das Wiener Start-up Proxygen, das im Biotechnologiebereich tätig ist, wie "Die Presse" (Mittwochsausgabe) berichtet. Es sei "nicht die erste große Geldspritze für den aufgehenden Biotech-Stern".

Das erst vor drei Jahren gegründete Spin-off des Forschungszentrums für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) gelte als einer der aufgehenden Sterne am Biotech-Himmel.

Proxygen sei führend in der Entdeckung und Entwicklung von sogenannten molekularen Klebstoffabbauern. Damit könnten Proteinklassen moduliert werden, die für herkömmliche Arzneimittel-Entdeckungsansätze bisher unzugänglich seien.

Der Ansatz von Proxygen ist krankheitsagnostisch, erklärte Boidol: "Wir werden nicht sagen, dass wir durch unsere Methode Krebs heilen können, aber unsere Screening-Methode ermöglicht es, krebsauslösende Eiweiße zu blockieren." Das könne in ferner Zukunft auch für Behandlungen von Krankheiten wie Parkinson sowie Alzheimer gelten.

Mit der chemischen Optimierung von Abbaumolekülen positioniere sich Proxygen als Pionier in dieser neuartigen Technologie. Gerade sei man dabei, die Programme in Richtung klinische Entwicklung voranzutreiben, so der Proxygen-Chef.