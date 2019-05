US-Opfer verklagten Vatikan auf Herausgabe von Täternamen

Fünf Opfer sexuellen Missbrauchs durch römisch-katholische Geistliche aus den USA haben den Vatikan auf Herausgabe der Namen und Daten von Sexualstraftätern verklagt.

Die Kläger seien durch die “Praxis des Heiligen Stuhls geschädigt worden, mutmaßlichen Kindesmissbrauch nicht den Strafverfolgungsbehörden zu melden”, heißt es in der am Dienstag (Ortszeit) im US-Staat Minnesota eingereichten Klage.

Die Kläger fordern, dass der Vatikan seine Archive öffnet und die Namen und Daten sexueller Straftäter veröffentlicht. Die “Praxis” des Vatikans, Hinweise auf Verbrechen von Kirchenmitarbeitern zurückzuhalten und zu verstecken, habe “zahlreiche Kinder in Gefahr gebracht”, hieß es in der Klageschrift weiter.

Ziel sei es, dafür zu sorgen, “dass so etwas nie wieder passiert”, sagte Stephen Hoffman, einer der Kläger. “Ich will nicht, dass irgendjemand das durchmachen muss, was meine Brüder und ich durchgemacht haben. Ich will einfach, dass der Vatikan tut, was richtig ist.”