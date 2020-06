US Open in New York ohne Fans und ohne Halep

Die US Open der Tennisprofis in New York sollen trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Das Grand-Slam-Turnier werde vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt, teilte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag mit. Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep wird auch deshalb nicht an dem Turnier teilnehmen.

Wie rumänische Medien am Dienstag berichteten, habe die Weltranglistenzweite wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an allen Turnieren außerhalb Europas abgesagt - mit einer einzigen Ausnahme: die WTA Championships Anfang November im chinesischen Shenzhen.

Nicht starten werde Halep demnach in Washington, Cincinnati und New York sowie in Peking und Wuhan (China). Die 28-Jährige hatte sich bereits im April gegen Tennis-Turniere ohne Publikum ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass Tennis ohne Fans funktioniert", hatte Halep damals betont. Das Grand-Slam-Turnier in New York soll vom 31. August bis 13. September unter strengen Hygiene- sowie Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer stattfinden.