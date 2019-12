US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

Angesichts guter Wirtschaftsdaten und niedriger Arbeitslosigkeit hat die US-Notenbank ihren Leitzins unverändert im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen. Die Entscheidung der Federal Reserve (Fed) vom Mittwoch war von Analysten weitgehend erwartet worden. Die Reaktion der Märkte dürfte sich daher in Grenzen halten.

Der Arbeitsmarkt sei robust und die Wirtschaft sei zuletzt in moderatem Tempo gewachsen, erklärte die Fed. "Der Zugewinn an Arbeitsplätzen in den vergangenen Monaten ist, im Durchschnitt, solide und die Arbeitslosenquote ist niedrig geblieben", erklärte die Zentralbank. Die Ausgaben der Verbraucher stiegen weiter rasch an, die Inflation sei insgesamt aber stabil unter dem Zielwert von 2 Prozent. Einzig die Exporte und die Investitionen der Unternehmen sind nach Ansicht der Fed weiter "schwach".