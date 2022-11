US-Milizgründer wegen Kapitol-Sturm schuldig gesprochen

Der Gründer der rechtsextremen US-Miliz Oath Keepers, Stewart Rhodes, ist wegen der Kapitol-Erstürmung vom Jänner 2021 der "aufrührerischen Verschwörung" schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in der US-Hauptstadt Washington sprach den 57-Jährige am Dienstag wegen dieses besonders schwerwiegenden Straftatbestands schuldig. Dem Anführer der Miliz drohen damit bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Rhodes, ein an der Yale Law School ausgebildeter ehemaliger Fallschirmjäger der Armee und nicht zugelassener Anwalt, wurde von der Staatsanwaltschaft in einem achtwöchigen Prozess beschuldigt, eine Verschwörung angezettelt zu haben, um den Kongress mit Gewalt daran zu hindern, den Wahlsieg von Präsident Joe Biden über Trump zu bestätigen.

Er war der bekannteste der fünf Angeklagten im bedeutendsten der zahlreichen Prozesse im Zusammenhang mit dem tödlichen Aufstand im Kapitol am 6. Jänner 2021. Ein Mitangeklagter, Kelly Meggs, wurde am Dienstag ebenfalls der aufrührerischen Verschwörung für schuldig befunden, während drei andere - Kenneth Harrelson, Jessica Watkins und Thomas Caldwell - von dieser Anklage freigesprochen wurden.

Der US-Bezirksrichter Amit Mehta führte den Vorsitz in dem Verfahren. Die Geschworenen haben sich drei Tage lang beraten.

Rhodes gründete 2009 die Oath Keepers, eine Milizgruppe, zu deren Mitgliedern aktuelle und pensionierte Angehörige des US-Militärs, Vollzugsbeamte und Ersthelfer gehören. Die Mitglieder der Gruppe sind oft schwer bewaffnet bei Protesten und politischen Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten aufgetreten, so auch bei den Demonstrationen für Rassengerechtigkeit nach der Ermordung eines Schwarzen namens George Floyd durch einen weißen Polizeibeamten in Minneapolis.