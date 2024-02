US-Militär greift unbemannte Houthi-Schiffe und Raketen an

Das US-Militär hat erneut Ziele der militant-islamistischen Houthi im Jemen angegriffen, um neue Attacken auf Schiffe im Roten Meer zu verhindern. Ziel der Angriffe am Freitag waren zwei unbemannte Wasserfahrzeuge und fünf Marschflugkörper der Miliz, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am Samstag auf der Plattform X, früher Twitter, mit.

Die Schiffe und Raketen seien in von den Houthi kontrollierten Gebieten im Jemen entdeckt und als direkte Gefahr für US-Marine-Schiffe und Handelsschiffe in der Region bewertet worden, hieß es.

Unterdessen wurden im Jemen 17 Kämpfer der Houthi-Miliz beerdigt, die angeblich bei US-Angriffen ums Leben gekommen sind. Die Leichen der getöteten Kämpfer wurden am Samstag in der Hauptstadt Sanaa in einer Prozession zu Grabe getragen. Ein offizieller Medienkanal der Houthi veröffentlichte die Namen der "Märtyrer" der "amerikanisch-britischen Aggression". Zahlreiche Houthi-Anhänger versammelten sich am Samstag zu Ehren der getöteten Kämpfer in einer Moschee in Sanaa.