US-Militär tötete sieben Al-Shabaab-Kämpfer in Somalia

Erneut haben die US-Streitkräfte mit Luftangriffen in Somalia nach eigenen Angaben etliche Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Bei einem Angriff nahe Quy Cad seien sieben Mitglieder der Terrormiliz getötet worden, teilte das US-Militär am Mittwoch mit. Zivilisten seien nicht verletzt oder getötet worden.

Erst am Montag hatte das US-Militär nach eigenen Angaben bei zwei Luftangriffen 37 Terroristen getötet. Die USA unterstützen das somalische Militär im Kampf gegen Al-Shabaab. In diesem und im vergangenen Jahr ist die Zahl der US-Luftangriffe – mit bemannten und unbemannten Flugzeugen – in Somalia stark gestiegen. Auch eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte.