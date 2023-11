US-Marine befreite im Golf von Aden gekaperten Tanker

Die US-Marine hat einen von Bewaffneten gekaperten Tanker im Golf von Aden befreit und nach eigenen Angaben fünf Menschen festgenommen, die das Handelsschiff vor der Küste des Jemen angegriffen hatten. Wie das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am frühen Montagmorgen weiter mitteilte, sind die Besatzung und das Schiff in Sicherheit.

Die US-Marine reagierte demnach auf einen Notruf des Chemietankers "Central Park". Als die US-Streitkräfte an dem Schiff ankamen, hätten fünf bewaffnete Personen das Schiff verlassen und versucht, auf einem kleinen Boot zu fliehen. Sie seien verfolgt worden, "was schließlich zu ihrer Kapitulation führte", so das US-Militär. Die "Central Park" ist Teil des Unternehmens Zodiac Maritime, welches vom israelischen Geschäftsmann Eyal Ofer geleitet wird.