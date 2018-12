US-Luftschlag gegen islamistische Rebellen in Somalia

Bei einem Luftschlag gegen die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab haben US-Streitkräfte in Somalia acht Kämpfer getötet. Zivilisten seien bei dem Angriff in der Nähe von Gandarshe südwestlich der Hauptstadt Mogadischu nicht getroffen worden, teilte das US-Afrika-Kommando am Samstag mit. Der Luftschlag sei in enger Koordinierung mit der somalischen Regierung ausgeführt worden.

Die USA sowie eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Shabaab. Die mit Al-Kaida verbündeten Fundamentalisten kämpfen in dem instabilen Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft.