US-Kritiker küren "Nomadland" zum besten Film von 2020

"Nomadland" ist nach Ansicht der US-Filmkritiker der beste Film des Jahres 2020. Das Drama der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao (38) holte zudem die Auszeichnungen für beste Regie, Kamera und für Hauptdarstellerin Frances McDormand (63). Sie spielt darin eine Frau, die nach dem wirtschaftlichen Kollaps einer Kleinstadt ihre Habseligkeiten ins Auto packt und durch den amerikanischen Westen zieht.

Der US-Verband National Society of Film Critics, dem rund 60 namhafte Filmkritiker angehören, gab die Auswahl der Gewinner am Samstag auf Twitter bekannt. Der Preis für den besten Schauspieler ging an den Briten Delroy Lindo (68), der in Spike Lee's Kriegsdrama "Da 5 Bloods" einen Vietnam-Veteranen spielt.